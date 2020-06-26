حجر نائب عراقي في مستشفى الأمير حمزة

وطنا اليوم -علمت وطنا اليوم انه تم الحجر على عضو مجلس النواب العراقي عادل المحلاوي في قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة بعد إكتشاف إصابته

وخضعت الحكومة عضو البرلمان في العراق عادل خميس المحلاوي بعد اكتشاف انه مصاب بفيروس كورونا ؛ وتم نقله الى مستشفى الامير حمزه لإتخاذ الاجراءات الصحية في حجره ؛ وقد فرضت اجراءات شديدة على العماره السكنية التي يسكن فيها النائب بمنطقة خلدا واجراء فحوصات على جميع الساكنين.