 وطنا نيوز -حجر نائب عراقي في مستشفى الأمير حمزة
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حجر نائب عراقي في مستشفى الأمير حمزة
التاريخ : 26-06-2020 12:17:08 المشاهدات: 1408

وطنا اليوم -علمت وطنا اليوم انه تم الحجر على عضو مجلس النواب العراقي عادل المحلاوي في قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة بعد إكتشاف إصابته

وخضعت الحكومة عضو البرلمان في العراق عادل خميس المحلاوي بعد اكتشاف انه مصاب بفيروس كورونا ؛ وتم نقله الى مستشفى الامير حمزه لإتخاذ الاجراءات الصحية في حجره ؛ وقد فرضت اجراءات شديدة على العماره السكنية التي يسكن فيها النائب بمنطقة خلدا واجراء فحوصات على جميع الساكنين. 


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