 وطنا نيوز -إعلان مستغرب ينشر عبر إحدى منصات الجامعة الاردنية والجامعة توضح
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إعلان مستغرب ينشر عبر إحدى منصات الجامعة الاردنية والجامعة توضح
التاريخ : 26-06-2020 12:10:41 المشاهدات: 1559

وطنا اليوم - نشر إعلان مساء الخميس، وصفه الطلبة بـ "المستغرب" مضمونه إلغاء الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ولاقى الاعلان ردود فعل واسعة من قبل طلبة الجامعة، وذلك بعد نشره على بوابة الإعلانات الخاصة بمركز اللغات

مصدر في الجامعة الأردنية نفى مضمون الاعلان، مؤكداً أنّ مركز الحاسوب في الجامعة يتحقق حول مصدره وكيفية نشره على إحدى المنصات الرسمية.

 يذكر أنّ الإعلان استمر لفترة من الزمن قبل أن يتم تصويبه. 


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