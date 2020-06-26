إعلان مستغرب ينشر عبر إحدى منصات الجامعة الاردنية والجامعة توضح

وطنا اليوم - نشر إعلان مساء الخميس، وصفه الطلبة بـ "المستغرب" مضمونه إلغاء الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ولاقى الاعلان ردود فعل واسعة من قبل طلبة الجامعة، وذلك بعد نشره على بوابة الإعلانات الخاصة بمركز اللغات

مصدر في الجامعة الأردنية نفى مضمون الاعلان، مؤكداً أنّ مركز الحاسوب في الجامعة يتحقق حول مصدره وكيفية نشره على إحدى المنصات الرسمية.

يذكر أنّ الإعلان استمر لفترة من الزمن قبل أن يتم تصويبه.