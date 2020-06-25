أنباء عن صفقة بين مجلس إدارة الرأي والضمان

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وطنا اليوم-عمان:يتداول العاملون في صحيفة الرأي شبه الرسمية أنباء عن قرب التوقيع على صفقة بين مجلس إدارة الصحيفة والضمان الاجتماعي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أنه وبموجب هذه الصفقة سيتملك الضمان الاجتماعي مبنى الصحيفة والأرض المقام عليها المبنى، مقابل سبعة ملايين دينار أردني.

كما أشارت المعلومات إلى أن الصفقة تأتي في إطار سداد "الرأي" لجزء من الدين المتراكم عليها للضمان الاجتماعي.

وتقول هذه المعلومات أن العرض كان قد رفضه رئيس مجلس إدارة الصحيفة المستقيل أيمن المجالي حيث كان يطالب بتسعة ملايين دينار لإتمام هذه الصفقة.

وتسود صحيفة الرأي والعاملين فيها أجواء من القلق والحيرة بشأن مصيرهم ومصير المؤسسة وبخاصة بعد دخولهم الشهر الرابع دون الحصول على رواتبهم الشهرية.

ويذكر أن الرأي التي كانت توصف بأنها "أهرام الأردن" قد أسسها الشهيد وصفي التل في عام 1971 وتعد مدرسة اعلامية تخرج منها عدد كبير من الإعلاميين البارزين وتسلم مجالس إداراتها شخصيات اعلامية وسياسية مرموقة على مدى عقود.

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