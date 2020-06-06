الرئيسية | محليات شكاوى من انتشار النمر الآسيوي في إربد

وطنا اليوم-عمان:اشتكى عدد من المواطنين، اليوم الخميس، من إنتشار حشرة غريبة الشكل، بشكل كبير في منطقة بني كنانة بمحافظة اربد، ومناطق اخرى محيطة بها.

وطالب المواطنون في شكواهم، الجهات المعنية في بلديات إربد، بإتخاذ ما يلزم من رش مبيدات بالمناطق التي تنتشر فيها الحشرة، خاصة أنها كثرت خلال الأيام القليل الماضية، واصبحت تسبب الازعاج والخوف من اثارها التي يعتقد بانها خطرة.

من جانبه اوضح خبير في هذا الشأن، ان الحشرة المشار اليها تسمى "النمر الاسيوي"، ويكون لونها أسود وصغيرة الحجم ومرقطة بالأبيض، مشدداً على انها مصنفة على قائمة الحشرات غير الخطرة.

وأشار الخبير، الى أن حشرة النمر الآسيوي، لا تسبب أي امراض كما هو مشاع، وتعتبر جديدة على الاردن خلال الاربع سنوات الماضية، حيث تكون لدغتها أقوى من لدغة البعوضة العادية، وتُسبب تحسساً بسيطاً يختلف حدته بحسب طبيعة الجسم.

وحول الوقاية منها، لفت الى انه يجب تجفيف برك ونوافير الزينة في حدائق المنازل والمياه الراكدة او المخزنه لغايات سقاية المزروعات، خاصة انها بيئة خصبة لتكاثر الباعوض، مشدداً في الوقت ذاته على الجهات المختصة باستخدام مبيدات حشرية ورشها باستمرار في المنطقة التي تكثر فيها الحشرة خاصة انها تتكاثر في الاجواء الحارة.

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