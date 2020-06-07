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وطنا اليوم-عمان:بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال لقائه اليوم الخميس وفدا من نقابة المهندسين الزراعيين برئاسة نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات البرنامج الذي اعدته النقابة لتنمية القطاع الزراعي بعد ازمة فيروس كورونا المستجد.

وتم التوافق خلال اللقاء، بحسب نقابة المهندسين الزراعيين، على وقف العمل بالسقوف السعرية للمنتجات الزراعية، وتنفيذ جلسة حوارية لتحديات القطاع الزراعي بمشاركة الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة وتنفيذ ورشة متخصصة حول آفاق الاستثمار في التصنيع الزراعي برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتنفيذ زيارات ميدانية للقطاع الزراعي للوقوف على الحقائق والاشكاليات والتحديات التي يتعامل معها.

وأكد الحموري خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس النقابة المهندس حسين مناع والمهندس ابراهيم الشريف أن أية قرارات مقبلة تخص القطاع الزراعي سيتم التشاور بشأنها مع نقابة المهندسين الزراعيين بيت الخبرة للقطاع الزراعي.

وقال، "نحن اليوم بصدد العمل على وضع خطة قصيرة المدى لتنشيط القطاع الزراعي وتفعيله بالتشارك مع وزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين والجهات والنقابات ذات العلاقة لتطويره وزيادة تنافسية منتجاته محليا وخارجيا، انسجاما مع الرؤية الملكية في اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي".

نقيب المهندسين الزراعيين الفلاحات قال إن هذا اللقاء يأتي في اطار رسالة النقابة الفنية والمهنية تجاه القطاع الزراعي, واليوم نناقش برنامج نقابة المهندسين الزراعيين لتنمية القطاع الزراعي بعد أزمة كورونا والذي يتضمن نقاطاً تفصيلية حول كيفية تطوير القطاع الزراعي وتجاوزه لتحدياته وإشكالياته, للنهوض به نحو المستقبل وتعزيز آلية اتخاذ القرارات المتعلقة به بالشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والعام.

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