الرئيسية | محليات مذيع أردني يمارس التدخين على الهواء مباشرة

وطنا اليوم-عمان:ارتكبت وسيلة إعلام محليّة مخالفة مهنيّة خلال بثِّها برنامجًا صباحيًا مباشرًا على الهواء بالصوت والصورة، وخلالها ظهر مذيع البرنامج وهو يمارس عادة "التَّدخين"، ممّا أوقع الوسيلة بمخالفة مهنية جسيمة تمثلت بوجود شخصية عامة لها متابعين تقوم بالتَّدخين، وهو السلوك الذي قد يدفع الناشئة إلى تقليده.

ووبحسب مرصد "اكيد" ، فإنه رصد حلقة برنامج صباحي على هذه الوسيلة يوم 25 حزيران 2020، والتي تضمّنت عند الثَّانية 34 من الدَّقيقة السَّابعة في المقطع المصوّ،ر والمنشور على صفحة الوسيلة الرَّسمية على موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القيام بالتَّدخين، ويعتذر "أكيد" عن عدم نشر رابط المادة كي لا يُسهِم في ارتكاب المخالفة التي تمّ رصدها.

وقال الأستاذ يحيى شقير الخبير والمستشار في التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصَّحفية لـ "أكيد"، إنَّ التدخين في الأماكن العامّة وأغلب الخاصّة أيضًا ممنوع حسب نصوص قانون الصِّحة العامة.

ويضيف: إنَّ لصاحب العمل إصدار تعليمات حول منع التدخين، وربما إيجاد مكان خاصّ للمدخنين، ولو دخَّن المذيع أثناء برنامجه دون أن يرافق ذلك تصويرًا لكانت مسألة تخصّ صاحب العمل.

وبيّن أنَّ البث المباشر والقيام بهذا السلوك على الهواء مباشرة وهو يُدخِّن، ونشر ذلك علانية مُخالِف، وبخاصّةٍ وأنَّ المذيع شخصيّة عامة تُقلّدهه الناشئة.

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