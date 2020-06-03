الرئيسية | محليات 41 مؤسسة تعليمية لم تجدد رخصتها بسبب رواتب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي الخميس، إن 41 مؤسسة تعليمية لم يتم تجديد رخصتها؛ بسبب عدم تحويل رواتب المعلمين العاملين لديهم إلى البنوك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة التربية والتعليم أن 104 رياض أطفال لم يتم تجديد رخصتها كذلك للسبب ذاته.

وقال، إن 198 مدرسة خاصة استفادت من التسهيلات التمويلية التي قدمتها الحكومة لتغطية رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الخاصة للأشهر نيسان، وأيار، وحزيران.

وبحسب الوزير، بلغت قيمة التسهيلات التي قُدمت 22 مليونا و 100 ألف دينار.

"سيتم فرض عقوبات مالية بآلاف الدنانير على المدارس المخالفة، وإذا لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المدة الزمنية المتاحة سيتم إغلاقها بالكامل" وفق الوزير.

وقال، إن عدد المعلمين المستفيدين من برنامج تضامن (1) وتضامن (2) ومساند 41 ألفا و831 معلما ومعلمة من المدارس الخاصة.

"لحفظ حقوق المعلمين في المدارس الخاصة وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنص على اعتماد كشوفات المعلمين في المدارس الخاصة من قبل الوزارة فقط عند إثبات وجود اشتراكات لهم في الضمان" وفق النعيمي.

وقال، إن عدد المستفيدين من هذه التسهيلات التمويلية هو 16 ألفا و 400 معلم ومعلمة.

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