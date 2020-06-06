الرئيسية | محليات النقابة تعفي الأطباء من غرامات العضوية

وطنا اليوم-عمان:قررت لجنة ادارة نقابة الاطباء اعفاء الاطباء مشطوبي العضوية والمتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي من كافة الغرامات، شريطة تسديد المبلغ المترتب عليهم دفعة واحدة نقدا وذلك لغاية 30 ايلول المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة د.محمد رسول الطراونة ان اللجنة وضعت اللجنة اربع خيارات للأطباء المشطوبة عضويتهم لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم، بحيث يعفى من 75% من الغرامات من يقوم بدفع نصف المبلغ ويقوم بدفع النصف الثاني على ثلاثة اقساط شهريا، ويعفى من 50% من الغرامات من يقوم بتقسيط النصف الثاني على 6 اقساط شهريا، ويعفى من 25% من الغرامات من يقوم بتقسيط النصف الثاني على 9 اقساط شهريا، فيما لا يحصل على اعفاء من يقوم بتقسيط النصف الثاني على 12 قسطا شهريا.

واشار ان الاعفاء من الغرامات والذي بدا العمل به اليوم الاربعاء ينطبق ايضا على من يرغب بتسديد المستحق عليه عن طريق القرض الحسن من البنك الاسلامي وخلال مدة الاعفاء.

ودعت اللجنة الاطباء مشطوبي العضوية للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامي والحصول على القرض الحسن لتسديد المبالغ المترتبة عليهم دون غرامات خلال المدة المحددة.

كما دعت اللجنة عن التوصل لاتفاق مع وزارة الصحة يمكن من خلاله اقتطاع الاشتراك السنوي والرسوم الشهرية لصندوق التقاعد والضمان والاقساط الشهرية المتكررة من راتب الطبيب الموظف في الوزارة بعد موافقته، ودعت الاطباء الراغبين بالاقتطاع تقديم طلب للنقابة والتي ستقوم بمتابعته مع الوزارة.

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