فلسطين تشكر الأردن وتعلن مواعيد عودة العالقين بدول العالم

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، عن خارطة تحرك عملية ومواعيد لرحلات طائرات الملكية الأردنية لإجلاء أعداد كبيرة من العالقين الفلسطينيين في عدة دول.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ذلك تم بالشراكة مع جهاز المخابرات الفلسطينية العامة وبجهود مضنية بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبتنسيق ومتابعة متواصلة مع وزارة الخارجية الاردنية والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة في المملكة الشقيقة وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة وخلية الازمة المركزية، وبتعاون وثيق من سفير المملكة لدى دولة فلسطين السفير محمد ابو وندي، وسيكون التحرك على النحو التالي:

* ٢٨ /٦ رحلة قادمة من موسكو تقل جميع العالقين في روسيا ويقدر عددهم ٢٤٦.

* ٢٩/٦ ستصل طائرة هندية إلى الأردن الشقيق تقل مساعدات طبية، وعلى متنها ١٢ عالقاً فلسطينياً، بمن فيهم ٥ حالات كانت في رحلة علاج إلى الهند.

* ٣٠/٦ مغادرة ما يزيد عن ٧٤ عالقاً فلسطينياً من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة إلى الإمارات العربية المتحدة.

*٣٠/٦ بدء الرحلات الجوية للناقل الوطني الأردني لإجلاء ما يزيد عن (1100) عالق من ابناء شعبنا من الجمهورية التركية، وتتواصل هذه الرحلات لإجلائهم جميعا.

*١/٧: تحرك طائرة للملكية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية/ شيكاغو.

*٢/٧: رحلة للملكية الأردنية إلى السعودية لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين في السعودية

* ٢/٧: رحلة للملكية الأردنية لإجلاء رعايانا العالقين من الجزائر.

وأعلنت الوزارة أن عملية حجز العالقين وشراء تذاكر السفر على تلك الرحلات بدأت بالفعل، مؤكدة أن العمل جار على قدم وساق مع الأشقاء في الأردن لترتيب مواعيد رحلات طيران لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين من دول شرق آسيا وأوروبا وبريطانيا وبقية الدول، كما أن الجهود متواصلة لتأمين سفر أعداد من المواطنين والطلبة الراغبين في الالتحاق بدراستهم وأعمالهم في كل من أميركا وألمانيا.

كما تواصل الوزارة وجهاز المخابرات العامة وسفارة دولة فلسطين لدى القاهرة إجراء التنسيقات والترتيبات اللازمة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية للحصول على الموافقات اللازمة لإجلاء العالقين من ابناء شعبنا الراغبين في العودة الى قطاع غزة، على أن يتم تأمين انتقالهم مباشرة من المطار إلى معبر رفح.

وشكرت الوزارة وباسم دولة فلسطين الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وجميع الأجهزة والسلطات والهيئات المختصة وخلايا الازمة في البلدين الشقيقين، مؤكدة أن الدعم والاسناد من الأشقاء في مصر والأردن لهو دليل آخر على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأخوية الصادقة بين الدول الثلاث وقيادتها.