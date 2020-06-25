الرئيسية | محليات تعنيف تونسية في الأردن يثير موجة استنكار والسفارة تتدخل

وطنا اليوم-عمان:قالت السفارة التونسية في الأردن، انها تمكنت من حل قضية تونسية مقيمة في الأردن تعرضت للتعنيف من قبل عائلة زوجها المتوفي في الأردن.

وجاء في منشور للسفارة التونسية، انها وبالتعاون المثمر مع السلطات الأردنية المعنية، نجحت في استرجاع ابن المواطنة التونسية مروى زيدي، كما تم ايقاف الأشخاص الذين تعرضوا لها بالأذى.

وأضافت السفارة: كما تم تأمين المتابعة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة بالشراكة مع مكتبي محاماة وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة الأردنية.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، خصوصا التونسية منها.

ونشرت مروى على موقع فيسبوك صورا لوجهها الذي يحمل أثار عنف، مشيرة إلى أنها تعرضت لتعنيف شديد من قبل عائلة زوجها المتوفي، متهمة عائلة زوجها الراحل بمحاول ابتزازها بالمال، واختطاف ابنها.

كما اتهمت في تصريحات لإذاعة تونسية عائلة زوجها بمنعها من العودة إلى تونس بصحبة ابنها، وانهم كانوا السبب في إبطال زواجها الثاني بعد وفاة زوجها بعدما لفقوا لها تهمة تعاطي المخدرات.

وأضافت انها ترغب في العودة إلى تونس مع ابنها بشكل نهائي.











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