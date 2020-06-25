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مقتل جندي أمريكي في الأردن
وطنا اليوم - اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل جندي أمريكي في الأردن دون إضافة تفاصيل عن الحادثة.
وجاء في البيان :” فقدنا نيك برافو ريغوليز البالغ من العمر 20 عاما من ولاية فلوريدا في الأردن في 23 يونيو نتيجة لحادث أثناء مشاركته في عمليات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. الحادث ليس له علاقة بهجوم عدائي ، ولكن التحقيق ما يزال جاريا”.
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