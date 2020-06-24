شبانة : دائرة الإفتاء أصدرت فتوى بتحريم التبرع لصندوق التأمين الصحي للمعلمين

وطنا اليوم - قال نائب نقيب المعلمين السابق إبراهيم شبانة إن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى بتحريم التبرع لصندوق التأمين الصحي لنقابة المعلمين لعدم شموله جميع المعلمين.

وأضاف أن المنتفعين من صندوق التأمين فئة قليلة، في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع الأموال من جيوب المعلمين.

وأكد شبانه أن العمل بصندوق التأمين لنقابة المعلمين غير قانوني، كما أنه لم يمر بأي مرحلة قانونية سليمة.

ولفت شبانة إلى أن تبرع نقابة المعلمين لصندوق همة وطن يحتاج إلى فتوى شرعية أيضا، ولا يحق للمجلس التصرف بأموال المعلمين.

وشدد على أنه تم تحويل قضية صندوق التامين لمكافحة الفساد بسبب وجود شبهات قانونية وخسائر مالية فادحة.

وتساءل شبانه عن اسباب تخوف مجلس النقابة الرابع من اللجوء للقضاء، إذا كان موقفة القانوني سليم ولم يقم بأية خروقات قانونية.

وبيّن أن مجلس نقابة المعلمين الحالي يتلاعب بعواطف المعلمين، ويستثيرها في كافة القضايا المتعلقة بهم