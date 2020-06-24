الرئيسية | محليات تساؤلات أردنية عن دعم الخبز بعد تصريحات الرزاز

وطنا اليوم-عمان:خرج رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل يوم امس الاثنين بتصريحات بشأن دعم الخبز، إن هنالك فئات جديدة أضيفت لم تكن في قوائم صندوق المعونة، وإن عددا كبيرا من المستحقين لدعم الخبز سيكون لهم دعم دون تحديد موعد هذا الصرف .

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية اكد فيها وجود مخصصات لدعم الخبز في موازنة 2020 لمادة الخبز كسلعة اضافة الى الدعم النقدي، موضحا انه ستكون هناك مراجعة لآليات الصرف انطلاقا من حرص الحكومة على ايصال الدعم لمستحقيه وتم رصد هذه المخصصات من قبل وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب ضمن بنود الصرف لعام 2020 .

وأشارت أرقام مشروع الموازنة العامة للعام الحالي إلى أن قيمةَ الدعم المرصودةِ تبلغُ 130 مليون دينار في حين بلغت العام الماضي 175 مليون دينار، ضمنَ شبكة الأمان الاجتماعي وقُدرَ عددُ المستحقين له نحوُ 8,5 مليون مواطن.

وقامت الحكومة خلال هذا العام بنقل ملف دعم الخبز إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة، وتحديداً إلى صندوق المعونة الوطنيّة؛ بهدف الاستفادة من قاعدة بيانات السجلّ الموحّد الذي يحتوي بيانات تفصيليّة عن الأُسر، يتمّ الاستناد إليها لتحديد المستحقّين، والتحقّق من توجيه هذا الدعم إلى مستحقّيه.

من جانبه بين مصدر في وزارة التنمية انه لم يردنا اي امر او تحويل مخصصات لدعم الخبز مشيرا الى ان الامر متوقف على امر صرف وتحويل قيمة الدعم من قبل وزارة المالية الى صندوق المعونة الوطنية .

وبالتواصل مع مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة الذي بين ان مخصصات دعم الخبز مرصودة بموازنة الدولة لسنة 2020 ولم يصلنا اي تفصيلات عن موعد تقديم الدعم المالي لمادة الخبز .

واشار المشاقبة اننا جاهزون لتنفيذ اي قرار صادر عن الحكومة حال اقراره.

لكن التساؤل الذي لا تزال اجابته غير معروفة لوزارة المالية هل مخصصات دعم الخبز جاهزة لتحويلها لصندوق المعونة الوطنية .

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