 وطنا نيوز -جمعية سيدات شرحبيل بن حسنه تهنئ السيد عاصف البكري تخرج نجله الدكتور محمود
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جمعية سيدات شرحبيل بن حسنه تهنئ السيد عاصف البكري تخرج نجله الدكتور محمود
التاريخ : 24-06-2020 07:33:41 المشاهدات: 1490

وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور

تتقدم رئيسة جمعية سيدات شرحبيل بن حسنة لرعاية الأشخاص المعوقين سعادة الأستاذه سناء غازي البكري وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة وكافة المتطوعين في الجمعية ، وأهالي منطقة كريمه وأهالي لواء الاغوار الشمالية كافة بأحرّ التهاني والتبريكات الى رجل الأعمال عاصف غازي البكري وآل بكري كافة بمناسبة تخرج ابنه الدكتور محمود عاصف البكري من كلية الطب / الجامعة الأردنية .

الف الف مبروك ومنها للأعلى ...






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