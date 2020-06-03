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جمعية سيدات شرحبيل بن حسنه تهنئ السيد عاصف البكري تخرج نجله الدكتور محمود
وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور
تتقدم رئيسة جمعية سيدات شرحبيل بن حسنة لرعاية الأشخاص المعوقين سعادة الأستاذه سناء غازي البكري وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة وكافة المتطوعين في الجمعية ، وأهالي منطقة كريمه وأهالي لواء الاغوار الشمالية كافة بأحرّ التهاني والتبريكات الى رجل الأعمال عاصف غازي البكري وآل بكري كافة بمناسبة تخرج ابنه الدكتور محمود عاصف البكري من كلية الطب / الجامعة الأردنية .
الف الف مبروك ومنها للأعلى ...
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