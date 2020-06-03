الرئيسية | محليات جمعية سيدات شرحبيل بن حسنه تهنئ السيد عاصف البكري تخرج نجله الدكتور محمود

وطنا اليوم - حمزه المرعب الصقور تتقدم رئيسة جمعية سيدات شرحبيل بن حسنة لرعاية الأشخاص المعوقين سعادة الأستاذه سناء غازي البكري وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة وكافة المتطوعين في الجمعية ، وأهالي منطقة كريمه وأهالي لواء الاغوار الشمالية كافة بأحرّ التهاني والتبريكات الى رجل الأعمال عاصف غازي البكري وآل بكري كافة بمناسبة تخرج ابنه الدكتور محمود عاصف البكري من كلية الطب / الجامعة الأردنية . الف الف مبروك ومنها للأعلى ...









تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر