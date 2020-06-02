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وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي لنادي مدينة الامير محمد في الزرقاء
وطنا اليوم-افتتح وزير الشباب د. فارس البريزات اليوم الأربعاء الموسم الصيفي 2020، لنادي مدينة الامير محمد للشباب في الزرقاء، بحضور محافظ الزرقاء حجازي عساف ورئيس مجلس المحافظة د. احمد عليمات وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام الوزارة د. حسين الجبور ورئيس غرفة التجارة حسين شريم ومدير المدينة عمر العزام وعدد من مدراء الوزارة.
البريزات قال خلال جولته على مرافق النادي ان افتتاح الموسم الصيفي يأتي في اطار عودة عمل المنشآت والمرافق الرياضية لخدمة الشباب والمجتمع المحلي، مشددا التزام الوزارة باتباع كافة المرافق الرياضية والشبابية إجراءات السلامة العامة حفاظا على سلامة رواد المدينة.
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