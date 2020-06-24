الرئيسية | محليات الاردن تفتح ابوابها امام السياح الاجانب من (10) دول

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، عن الدول المتوقع اعادة فتح باب السياحة معها، وذلك بعد الموافقة على توصيات سيتم رفعها الى الحكومة قريبا.

وقال عربيات في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد قوائم بحسب الوضع الوبائي للدول، منها القائمة الخضراء والتي تتشابه فيها الدول مع وضع الاردن الوبائي ويمكن الانفتاح معها بشكل مباشر، وتشتمل القائمة على الدول التي أجرت 30 الف فحص كورونا لكل مليون نسمة، والدول التي فيها المنحنى الوبائي مشابه للأردن، إضافة للدول التي يسجل فيها يوميا أقل من 10 حالات في اخر 14 يوما.

وبين أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة لجذب السياحة الخارجية وعلى وجه الخصوص السياحة العلاجية، مضيفا انه جرى تحديد الدول التي يمكن استقبال السياح منها والانفتاح معها بشكل مباشر، وذلك ضمن توصيات سيتم رفعها الى لجنة الاوبئة ووزارة الصحة ومجلس الوزراء للموافقة عليها.

ولفت عربيات الى أن عدد الدول التي شملتها القائمة الخضراء مبدئيا 10 دول، سيتم الانفتاح معها مباشرة بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة، مؤكدا ان أمن وسلامة المواطن الأردني على رأس أولويات الخطة.

وأشار عربيات الى أنه تم التركيز على الاجراءات الوقائية والصحية المتبعة في الدولة التي سيأتي منها السائح، وكذلك الاجراءات المتبعة بالمطارات، لافتا الى أنه لن يتم تعقيد الاجراءات على السائح، حيث سيطب منه إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من قدومه للأردن، وفي حال وصوله للمملكة سيتم اجراء فحص كورونا آخر، إضافة الى متابعة السائح من لحظة وصوله وحتى مغادرته للمملكة.

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