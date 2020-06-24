الرئيسية | محليات الدراسات الإستراتيجية : أهل الجنوب الأقل ثقة بالحكومة

وطنا اليوم-عمان:أصدر مركز الدراسات الاستراتيجة نتائج استطلاع الرأي الجديد المتعلق بالثقة بالحكومة، حيث ذكرت النتائج أن أهل اقليم الجنوب الأقل تقييما وثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز.

وقال مركز "الدراسات الإستراتيجية" في الجامعة الاردنية، إن 92% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في مواجهة كورونا.

جاء ذلك خلال اعلانه نتائج آخر استطلاعاته للرأي حول آراء الشعب الاردني بالاحداث الجارية والقضايا المحلية والخارجية.

ووفق الدراسة، فان الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن انتشار فايروس كورونا تحت السيطرة وأن الحكومة نجحت في إدارة ملف أزمة كورونا.

وتبين الدراسة أن الأردنيين يرون أن "الاحتلال" وسياسته لضم أراضي فلسطينية يشكل أبرز وأهم تهديد خارجي يواجه الأردن.

ويعتقد أغلب الأردنيون أن تردي الأوضاع الاقتصادية هو التحدي الاساسي الذي يواجههم على المستوى الداخلي.

وتبين الدراسة، أن سكان جنوب المملكة أكثر ثقة بأن الامور تسير بشكل إيجابي والأقل ثقة بالحكومة.

وأبدى 43٪؜ من العاملين الأردنيين تخوفهم من فقدان وظائفهم خلال الأشهر القادمة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر