|
الزعبي ينفي إحالته على التقاعد بسبب “تدخلات حكومية
وطنا اليوم - نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة السابق الدكتور قاسم الزعبي، أن يكون قرار إحالته إلى التقاعد مرتبط بتدخّلات حكوميّة في عمل الدائرة، مؤكّداً أنّ فترة عمله لم تشهد أيّ تدخلات من رئيس الوزراء في أرقام ونتائج دائرة الإحصاءات العامة
وأشار الزعبي مساء الثلاثاء، إلى أنّ عمل دائرة الإحصاءات العامّة يتطلّب استقلالاً مالياً وإدارياً، لكنّ ذلك لا يمنع ارتباطها بسلطة أعلى،
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|