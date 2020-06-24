 وطنا نيوز -الزعبي ينفي إحالته على التقاعد بسبب “تدخلات حكومية
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الزعبي ينفي إحالته على التقاعد بسبب “تدخلات حكومية
التاريخ : 24-06-2020 06:22:27 المشاهدات: 229

وطنا اليوم - نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة السابق الدكتور قاسم الزعبي، أن يكون قرار إحالته إلى التقاعد مرتبط بتدخّلات حكوميّة في عمل الدائرة، مؤكّداً أنّ فترة عمله لم تشهد أيّ تدخلات من رئيس الوزراء في أرقام ونتائج دائرة الإحصاءات العامة

 

وأشار الزعبي مساء الثلاثاء، إلى أنّ عمل دائرة الإحصاءات العامّة يتطلّب استقلالاً مالياً وإدارياً، لكنّ ذلك لا يمنع ارتباطها بسلطة أعلى،


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