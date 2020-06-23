الرئيسية | محليات خطة لجعل وادي عربة مقصداً لسياحة المغامرة وسباقات الدفع الرباعي

وطنا اليوم-عمان:اطلعت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، على خطة تطوير منطقة وادي عربة بما يجعلها وجهة سياحية لرواد سياحة المغامرات ومسابقات سيارات الدفع الرباعي.

واستمعت شويكة خلال لقائها في مقر الوزارة الثلاثاء، رئيس شركة تطوير وادي عربة، الدكتور يحيى المجالي، والقائمين على الشركة، لتفاصيل خطة العمل المقترحة لتنمية وادي عربة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع تنمية الأراضي، والاستثمار بالمشاريع لإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة، وتوفير منتج سياحي يتناسب مع المميزات التنافسية لوادي عربة وربطها مع البترا والشوبك.

وجرى خلال اللقاء عرض تقديمي تضمن استعراض رؤية شركة تطوير وادي عربة، وتفاصيل المشروع، حيث جرى طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها توفير حلول مناسبة للتخلص من بعض المعيقات للخروج بالمشروع الى حيز التنفيذ. ويتكون المشروع من مركز استثمار ومخيم صحراوي، يظهر الهوية الصحراوية لمنطقة وادي عربة والتي يمكن استثمارها في إقامة مشاريع خاصة بانتاج الأغذية وبرك تربية الأسماك، وإقامة مخيمات سياحية ذات طبيعة مميزة من شأنها خدمة أبناء المجتمع المحلي في المنطقة التي يقطنها قرابة 10 آلاف شخص.

وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية أيمن ابو خروب، أعرب القائمون على شركة تطوير وادي عربة عن استعدادهم للتعاون في تجهيز وتشغيل مركز زوار وادي عربة ليكون جاهزاً لاستقبال السياح وزوار المنطقة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر