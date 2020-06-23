الرئيسية | محليات عبيدات يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:بعد أيام من إعلان الحكومة عن حجزِ الأردن مليون جرعة من مطعوم فيروس كورونا المستجَد حالَ تصنيعه.

أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن تسليم طلب رسمي لممثلي شركة أسترا زينيكا Astra Zeneca في الأردن، لمتابعة آلية ضمان حصول الأردن على المطعومِ حالَ تصنيعه و ثبوت نجاعته.

الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، كشف في تصريح، أنه سيصل الأردن مليون جرعة مبدئيا لحوالي 10 % من المواطنين، مؤكدا أن هذا سيسهم بشكل كبير في تحصين نسبة جيدة من المواطنين الأردنيين، مؤكدا على أنه سيكون هناك جرعتان من اللقاح لضمان فعالية العلاج وخاصة للمطعوم الذي تقوم به شركة أسترا زينيكا.

وبين عبيدات أن هذه الشركة عملاقة ومعروفة بانتاج الكثير خطوط الادوية المحتلفة، وأعطيت الترخيص لانتاج المطعوم الذي قامت بتطويره الابحاث في جامعة أكسفورد في بريطانيا، مشيرا إلى أن هذه الشركة تقوم بتوفير هذا العلاج وإنتاجه وتوزيعه على بلدان العالم.

وقال عبيدات: "إن هذا الموضوع مهم وحجز هذه الكمية التي يحتاجها الأردن في غاية الأهمية لأن كمية الانتاج لن تكون كافية لتوزيعها على جميع بلدان العالم"، وفق قوله.

واوضح أن الأولوية في إعطاء اللقاح هي لكبار السن والمواطنين الذين يشكون من أمراض وللكوادر الصحية والفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المرضى وكوادر الدفاع المدني.

يذكر أن أسترا زينيكا هي شركةٌ عالميةٌ متعددةُ الجنسيات متخصصةٌ في صناعةِ الأدويةِ والمستحضراتِ الصيدلانيةِ الحيوية، و قد وقعّتْ عقودًا مع العديدِ من الدول، لا سيما في أوروبا لتزويدِها بمئاتِ ملايينِ الجرعاتِ من الُلقاح مع نهايةِ عامِ 2020.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر أوضح أن تسليم الطلب الرسمي لهذه الشركة يأتي بهدفِ متابعة الإجراءاتِ الكفيلة بتوفيرِ المطعوم في حال تصنيعه، بما يمنح الأردن الأولوية بين الدول للحصول على المطعوم في الوقت المناسب و بالكميات الممكن توافرها عالميا.

و أشار إلى أن وزارة الصحة قامت بالتواصل مع الشركة الأم التي تقوم بالأبحاث والتصنيع للمطعومِ ضد فيروس كورونا للحصولِ على المطعومِ و اعتمادِه بشكلٍ رسميٍ من قِبَلِ مراكزِ الأبحاث المعتمدةِ دوليًا، و توريدِه للأردنِّ بحسبِ القنواتِ التي ستوضحُها الشركة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر