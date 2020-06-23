الحواتمة: خطة أمنية شاملة للثانوية العامة

وطنا اليوم - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، على الدور المحوري والهام لمديرية الأمن العام في مساندة كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية بتشاركية تتكامل بها الجهود تحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.

وأضاف اللواء الركن الحواتمة خلال ترؤسه اجتماعاً امنياً في مبنى المديرية اليوم، أن مديرية الأمن العام وضعت خطة أمنية شاملة تراعي كافة المتغيرات الصحية والإنسانية، التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا،وأشار إلى أن مديرية الأمن العام تولي اهتماماً كبيراً لامتحانات الثانوية العامة، مراعاةً لأبنائنا الطلبة، ولتسهيل تقدمهم للامتحانات في مناخ أمني وصحي مناسب.

وأكد الحواتمة بحضور مساعديه وكبار القادة والضباط، على ضرورة توفير الأمن والنظام حول قاعات الامتحان، وتنظيم الحركة المرورية في محيط المدارس، وتأمين وصول الأسئلة من إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، وحتى قاعات الامتحان بحماية أمنية مناسبة. كما أوعز مدير الأمن العام بتخصيص عدد كافٍ من المسعفين من الدفاع المدني للتواجد في كل مدرسة تعقد بها امتحانات الثانوية العامة لتقديم الخدمات الإسعافية المباشرة، ولقياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخولهم للقاعات .

واضاف ان الهدف الأول من تلك الخطط التشاركية هو إنجاح سير الامتحانات وتقديم كافة الخدمات وتوفير الأجواء الملائمة التي تتيح لطلابنا تقديم امتحاناتهم بكل سهولة ويسر دون وقوع ما يعكر صفو العملية الامتحانية .