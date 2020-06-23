 وطنا نيوز -الطويسي :إقامة مهرجان جرش بأعداد محدودة أو بلا جمهور
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الطويسي :إقامة مهرجان جرش بأعداد محدودة أو بلا جمهور
التاريخ : 23-06-2020 08:16:15 المشاهدات: 426

وطنا اليوم - قال الطويسي إن مهرجانات الوزارة ومن ضمنها "مهرجان جرش" ستقام، لكن مع مراعاة الوضع الوبائي وتعليمات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، مضيفا أن خيار البث الرقمي وارد على جميع الأحوال وهو خيار مضمون وسنتمسك به

وأشار الطويسي إلى أن الوزارة وضعت خطة وطنية ثقافية لمئوية الدولة الأردنية، وسترفعها مطلع الشهر القادم إلى مجلس الوزراء


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