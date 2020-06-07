الرئيسية | محليات وزير الصحة : 10 أيام دون إصابات محلية لنوقف الحظر

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة، سعد جابر، الثلاثاء، إن التعاون بين الأردن والصين في القطاع الصحي وثيق منذ بداية الجائحة,

وأضاف جابر، خلال مؤتمر صحفي، لإي دار رئاسة الوزراء، أنه في حالة تطوير لقاح ووأثبت نجاعته من قبل الصين سنحصل عليه.

وأوضح أن الأردن يتابع عن كثب أي تطور علمي سواء في الصين أو عالميا، للحصول على أيت قنية أو علاج للفيروس.

وتابع أن يأمل مرور 10 أيام دون إصابات محلية لنوقف الحظر بعد الساعة 12 منتصف الليل.

وقال جابر: "في ظرف الانفتاح الحالي كوادر وزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعات والقطاع الخاص ضاعفوا جهودهم ونعمل مع جميع الوزارات والمؤسسات على تجهيز الأردن للمرحلة القادمة وهدفنا الأساسي حماية الداخل وهو قوة كبيرة ".

وأردف جابر: "سنطلب مطعوم الإنفلونزا الموسمية والذي يساعد نظام مناعة الجسم من الـ h1n1 والتي باتت متوطنة وتعود كل عام والمطعوم يحفز جهاز المناعة، وحجزنا مليون جرعة من فيروس كورونا في حال ثبوت نجاعته".

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