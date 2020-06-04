الرئيسية | محليات سيف : الضمان سيدفع 50% من رواتب العاملين في النقل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير النقل، خالد سيف، الثلاثاء، إن قطاع النقل من أول القطاعات التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا وسيكون آخر القطاعات التي ستتعافى.

وأضاف سيف، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن الحكومة ستقدم كل ما تستطيع للتخفيف من الأضرار التي لحقت به.

وأردف أنه سيكون هنالك دعم مباشر من خلال هيئة تنظيم النقل البرّي يتمثل بتقديم خصم من الرسوم السنوية المستحقة للهيئة خلال مدة التعطل.

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم تقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد لمدة ست شهور.

وأوضح أن الحكومة ستزيد العمر التشغيلي لوسائط النقل العام الأكثر تضررا لمدة عام.

وبيّن أنه سيتم إطلاق برنامج حماية لدفع 50% من رواتب العاملين في قطاع النقل من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم أيضا، تمكين العاملين في قطاع النقل من الحصول على سلفة مالية للحد من الأضرار.

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