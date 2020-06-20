الخطيب: الأردن والامارات من أنجح الدول في ادارة ازمة كورونا.

وطنا اليوم - جرى اليوم في منتدى الاستراتيجيات الأردني لقاء حواري "كوفيد-19: البعد الداخلي وتأثيره على ديناميكية العلاقات الخارجية" مع الدكتور بول سالم رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط في واشنطن والبروفيسور عبدالخالق عبدالله، وقد أدار الحوار معالي السيد عبدالاله الخطيب.

الخطيب اشاد بالاجراءات الت اتخذتها كل من الاردن والامارات معتبرها من أنجح الاجراءات التي كانت نتائجها ممتازه وأدت الى سيطرة تامة على الوباء والتحكم فيه.