 وطنا نيوز -التعديل الخامس على حكومة الرزاز قاب قوسين أو أدنى
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التعديل الخامس على حكومة الرزاز قاب قوسين أو أدنى
التاريخ : 22-06-2020 10:54:31 المشاهدات: 3989

وطنا اليوم- لم يحسم الدكتور عمر الرزاز موضوع التعديل في حديثه لتلفزيون المملكة ومن الواضح ان الرجل لديه توجه لاجراء التعديل بغية التخلص من وزراء التأزيم، الحمل الزائد وقناعته بضرورة دمج الوزرات وتقليص عددها، لان من غير المقبول بقاء الوضع كما هو.

الرزاز ربما ينتظر اشارة من جلالة الملك لاخذ الاذن باجراء تعديله الخامس وهو يحاول منذ فترة ايصال فكرة بضرورة اجراء التعديل، وبنفس الوقت هناك استحقاقات دستورية تتعلق بالانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، حديث الرجل هو ايصال رسالة الى صانع القرار بأن لديه قدرة على العطاء ومواصلة برنامجة خصوصا وان الحكومة ابلت بلاء حسنا في إدارة أزمة كورونا مع كل ما ورد عليها من ملاحظات.

الوضع الاقتصادي والسيولة والتهرب الضريبي ونقابة المعلمين، والفساد ملفات ثقيلة تلقي بحملها على كاهل الرئيس بوجود فريق وزاري ضعيف الى حد ما باستثناء عدد محدود لا يتجاوز عدد اصابع اليد، ربما يصعب من مهمة الرزاز للبقاء في الدوار الرابع.


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