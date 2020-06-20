الرئيسية | محليات مفاجأة غير متوقعة .. 70% من سعر بنزين 90 هو ضريبة حكومية

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير النفطي المهندس عامر الشوبكي إننا في الأردن لا ندفع أسعار المشتقات النفطية بل ندفع ضريبة، مشيرا الى ان الضريبة تشكل نسبة كبيرة جدا من سعر المشتقات النفطية في الأردن.

ولفت الشوبكي الى ان 70% من ثمن سعر بنزين 90 هو ضريبة حكومية.

وبين الشوبكي اننا في الأردن لا نعتمد على السعر العالمي للمشتقات النفطية الا بشيء بسيط، مؤكدا ان الضرائب على المشتقات النفطية تشكل نصف الايرادات الضريبية.

وذكر الشوبكي أن الحكومة استفادت فقط بشراء حاجة الأردن من النفط لـ8 أيام، مشيرا الى انه كان على الحكومة أن تستفيد من انخفاض اسعار النفط عالميا.

واردف ان اول مشكلة لجلب الاستثمار هو كلف الطاقة المرتفعة .

من جهته قال الصحفي خالد الزبيدي إن فاتورة الطاقة في الأردن ثقب أسود في الاقتصاد لا أحد يعلم عنه شيئ.

واضاف الزبيدي انه لا يوجد فرق عالميا بين البنزين 90 و بنزين 95 الا في الاردن يوجد الفرق.

وذكر الزبيدي اننا في الأردن نستورد النفط باسعار اقل من أسعار برنت.

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