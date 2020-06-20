الرئيسية | محليات الرزاز يتحدث عن “الحوت”و موعد اعادة الاقتطاعات من رواتب القطاع العام

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الانتهاء بالعمل من قانون الدفاع سينتهي عندما نعالج الموضوع الاقتصادي وعندما نجد الامور ما عاد فيها سمة الطوارئ

واضاف الرزاز في تصريحات لقناة المملكة اننا لن نعيد الاقتطاعات من الرواتب القطاع العام قبل بداية العام.

واشار الى انه تم استثناء القطاع الصحي من التعيينات.

وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الإثنين، إن الفساد موجود في كل العالم، وموجود في الأردن أيضا، والملك وجهنا إلى كسر ظهر الفساد.

وأضاف الرزاز، أن وضع الأردن لا يتحمل الفساد والتغول على المال العام.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الكبير تحت القانون والصغير تحت القانون، والمتنفذ والمسؤول والمواطن أيضا تحت القانون.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بعدم رفعها للضريبة على المواطنين، وستستمر في محاربة الفساد.

وبيّن أن الحكومة لن تسكت على التهرب الضريبي بأي شكل من الأشكال، مستدركا أن هنالك تشهيرا في شخصيات عبر مواقع التواصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

واعتبر الرزاز، أن الحكومة ستعلن عن "الحوت" عندما يتم الثبت من ذلك.

وقال الرزاز: إن أكثر من 300 شخص تقدموا للجان التسوية لعمل تسويات، وأن 139 شخصا منهم أنهوا تسوياتهم مع الحكومة.

وفيما يخص مكافحة الفساد، نوه الرزاز، إلى أن هنالك نحو 87 ملفا في هيئة الفساد أحيلت إلى المدعي العام منذ بدء العام.

وأضاف أن موعد التعديل الخامس على حكومته قد يأتي وقد لا يأتي، وهو مرتبط بموضوعين، الإصلاح الحكومي جزء أساسي منه، إضافة إلى الهيكلة.

وتابع: "هنالك بعض الوزارات يجب أن يتم دمجها، وأن الحكومة تتجه لتوحيد قطاع النقل وتنظيمه".

وقال إن الحكومة بحاجة إلى حماية المستهلك ومراقبة جودة المنتجات السلعية.

وأردف الرزاز، أن من أتم 28 عاما في العمل قد يكون مبدعا ومدا في عمله، موضحا أن الحكومة بدأت بتطبيق معايير في نظام الخدمة المدنية لقياس أداء الموظفين.

وبيّن أنه لم يجري مسح للبطالة بعد أزمة كورونا، لكن توقع أن تزداد أعداد البطالة في الأردن.

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