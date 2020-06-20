الرئيسية | محليات الرزاز يكشف : متهربون ضريبيا أنهوا خدمات موظفين

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الإثنين، إن هنالك لجانا للتسوية مع المتعثرين ماليا، للخروج من هذا الوضع الاستثنائي.

وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أن الحكومة لا تدعي أنها تملك الحل المثالي، ولكنها تجتهد وتحاول التوازن بين أصحاب العمل والعاملين.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة تأمل أن تخرج من أمر الدفاع 6 وأن تعود الأمور إلى طبيتعها في القطاعات الأكثر تضررا.

وبيّن أن أصحاب عمل أنهوا خدمات موظفين، ووجدت الحكومة فيما بعد أنهم متهربون ضريبيا.

وبشأن الصحف الورقية، بيّن الرزاز، أن هنالك دفعات تستحق للصحف من مؤسسات ووزارات، والحكومة وجهتهم إلى دفع هذه الالتزامات للصحف، لكن مشكلة الصحف سابقة للأزمة ولاحقة لها، وهي مشكلة عالمية وليست محلية.

واستدرك الرزاز: "الأردن يفتخر بالصحف الورقية ومتمسك بها، ولكن علينا أن ننظر إلى حلول جذرية، وهنالك حلول تطرح بشكل حقيقي للموضوع".

وتابع رئيس الوزراء، أن الأردن بحاجة إلى أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن تكون المصادر المحلية هي التي تعطى الأولية، مضيفا أن الصخر الزيتي مشروع وطني بإمتياز، ما يعطينا الثقة أن نسبة عالية من استهلاكنا للطاقة في المستقبل ستكون محلية.

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