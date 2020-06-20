الرئيسية | محليات الرزاز يبشر الأردنيين : كل من يستحق دعم الخبز سيحصل عليه

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الإثنين، إن الحكومة ستعلن عن انتهاء العمل بقانون الدفاع، عندما "نجد أننا عالجنا كل ما يمكن علاجه في الجانبين الاقتصادي والصحي، عندها سنوقف العمل بقانون الدفاع".

وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، أنه ليس من الممكن العودة عن قرار الاقتطاعات من رواتب القطاع العام، قبل نهاية عام 2020.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه الحكومة أجّلت "لأنه يوجد إيرادات متوقعة، هذه الإيرادات لم تأتِ، التغير المفاجئ في إيرادات الأردن، أجبر الحكومة على اتخاذ بعض الإجراءات.

وأوضح أن الحكومة ستحتاج إلى تعييات خلال العام القادم، وأنها تدرس عودة التعيينات في قطاعات محددة، من بينها الصحة.

وبيّن الرزاز، أن اهلدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وبشأن دعم الخبز، قال الرزاز، إن هنالك فئات جديدة أضيفت لم تكن في قوائم صندوق المعونة، وإن عددا كبيرا من المستحقين لدعم الخبز سيكون لهم دعم.

وأضاف أن لا شك بأن الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني، بعد أزمة كورونا تتعرض لضغط كبير جدا، مستدركا أن خلق فرص عمل وتحسين الدخل هو المفتاح لهذا الموضوع.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن نحو 500 ألف فرد في الأردن، حصلوا خلال أزمة كورونا، على دعم عمال المياومة، ما يعني وصول الدعم إلى نحو مليونين ونصف أسرة أردنية.

ويوضح الرزاز، أن ما فعلته الحكومة، بشأن عمال المياومة؛ كان استثنائيا.

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