 وطنا نيوز -الأردن: 9 إصابات كورونا غير محلية
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الأردن: 9 إصابات كورونا غير محلية
التاريخ : 22-06-2020 08:14:34 المشاهدات: 1743

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء تسجيل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ جميعها غير محليّة.
وجاء في الموجز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ، الاثنين ، ان الإصابات توزعت على النحو التالي :

** (8) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الكويت، و1 الباكستان، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة).

** حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.
وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1042) حالة.
كما سُجِّلت أيضاً (12) حالة شفاء لهذا اليوم، (11) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) في مستشفى الملكة علياء.
في السياق ، تمّ إجراء (5264) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (336133) فحصاً.


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