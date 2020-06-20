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الأردن: 9 إصابات كورونا غير محلية
وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء تسجيل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ جميعها غير محليّة.
** (8) حالات بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (4 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الكويت، و1 الباكستان، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة).
** حالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.
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