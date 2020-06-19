تجمع ابناء محافظة الکرك يناشدون جلالة الملك التصدي لدعاة الشر ..بيان

وطنا اليوم-ناشد تجمع ابناء محافظة الکرك جلالة الملك في بيان اصدره اليوم لايقاف مد السیل الجارف من کیل التهم والاساءات المعنونه بعناوین التضلیل والتشکیك للمساس بکرامة ابناء الوطن عموما وابناء عشاٸر الکرك بشکل خاص على حد تعبير البيان

وأضاف البيان بحسب رئيس التجمع سليمان الضمور " نناشد مولانا المعظم بان یوقف الاقلام المأجورة السیٸة المسیسة ومن خلفها دعاة الشر خشیة ایقاع الفتنة لانها تصیب کرامة کل کرکي شریف من تلك الضمائر الرخیصه المأجوره" .

وجاء ايضا " نشجب ونستنکر الاصطیاد بالمیاه العکره والهجمة الشرسة الممنهجه علی ابناء الوطن وابن محافظة الکرك رٸيس مجلس الامه رجل دوله وهو في الصفوف الاولی حبا وولاء لجلالتکم وللوطن "

نص البيان

الی مولانا صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني ابن الحسین المعظم۔

الملك الشاب ابن الوطن وابن العشیره وانت الاعلم بمسیرة ابناء الکرك منذ مسیرة جدك الاول طیب الله ثراه

واننا الیوم عندما بلغ الاذی وصولا لکسر العظم هذا لا نرضاه جمیعا ولا نقبل بان تصار الی هذا الحد الذي یصیب کل واحداً منا ۔

واننا نناشد مولانا المعظم التدخل لایقاف مد السیل الجارف من کیل التهم والاساءات المعنونه بعناوین التضلیل والتشکیك للمساس بکرامة ابناء الوطن عموما وابناء عشاٸر الکرك بشکل خاص۔ وانت الاعلم یا مولاي بسریرتهم ونقاء انتماٸهم وولاٸهم للوطن وللهاشمین ولیس هناك من منا لا یتفق مع ذلك ۔

نحن ابناء الکرك نناشد مولانا المعظم بان یوقف الاقلام المأجورة السیٸة المسیسة ومن خلفها دعاة الشر خشیة ایقاع الفتنة لانها تصیب کرامة کل کرکي شریف من تلك الضمائر الرخیصه المأجوره

مولاي المعظم

نحن نشجب ونستنکر الاصطیاد بالمیاه العکره والهجمة الشرسة الممنهجه علی ابناء الوطن وابن محافظة الکرك رٸيس مجلس الامه رجل دوله وهو في الصفوف الاولی حبا وولاء لجلالتکم وللوطن



والكل يعلم أنه من شجرة وارفة الظلال مثمرة بعطائها جذوره في الارض وفروعها في السماء يستفيء بظلالها العديد من طلبة العلم واصحاب الحاجه والمعوزين من ابناء الوطن ولم تصدر ارصدتهم للخارج لانهم ابناء الحراثين الذين هم من اصول عریقة یشهد لها تاریخ الکرك کرك التاریخ والمجد کرك الشموخ والاباء ۔ کرك الفزعة شیبا وشبانا رجالا ونساء واطفالا جميعهم یحملون شعار لبیك یاوطن حيث قدمت الکرك قوافل الشهداء دفاعا عن الارض والعرض ومقدرات الوطن .

والیوم يا مولاي تستهدف الکرك بابناٸها ورجالاتها واننا نقولها خجلا شيٸ معیب یمس کرامة کل کرکي یعیش تحت مظلة دولة القانون والمٶسسات ۔

ان ادوات الفساد المهیمنة علی مفاصل الدوله تعمل بسوداویة لقتل الاوفیاء من ابناء الوطن واحراره . والکرك يا مولاي مازالت تستخدم بحق أبنائها ابشع صور الکراهیة والحقد وطوي صفحات من العطاء من من يدعون الوطنية الكاذبة الفاسدة ضمائرهم رخيصه هم الذین یتسللون کخفافیش الظلام یتامرون علی الرجال والدولة والنظام وعلى الشرفاء اصحاب المواقف التي ترفع لها القبعات في خدمة الوطن واهله وقيادته . لتخمد نارهم وتطفی شموعهم من أولئك عصابات الغدر والخیانه ۔

لیعلم مولای المعظم ان هذه الهجمة تحمل عناوین قاتله لها دلالاتها لتقویض عزاٸم الشرفاء الاوفیاء والتشکیك في نزاهتهم وولاٸهم وانتماٸهم وتشویه صور العطاء والبناء من خلال مٶسساتهم المنتشرة في جمیع انحاء الوطن من شماله الی جنوبه ومن شرقه الی غربه ۔ ولم تلوث ایدیهم بفساد ولم تمتد تلك الایادی البیضاء علی المال العام ولم یشار لهم بالبنان الا من الکارهین المغرضین ومن الحاقدین المفسدین فی الارض الذین اقتلعوا خضراء الوطن وحصدوا موارده وعادوا یشوهون صور الانتماء والولاء للوطن والقاٸد ۔

ان مسيرة النجاح یا مولاي مشوبة بالمخاطر ۔ وانتشار الاحداث المتسارعه ومشاهد الاستفزاز وکسر العظم وصولا للکرامه لا یرضی عنه الا من هم اصحاب الانفس المريضة البغاضین للوطن والامه ولوحدة الصف والوحدة الوطنيه ونحن امام منعطف خطیر یاخذ الوطن للمجهول للعزلة والفرقه ونحن الاحوج الان للم الصفوف ووحدة الکلمة ورصد ما یدور حول الوطن من مٶمرات تحاك في الخفاء لزعزعة امن الوطن واستقراره ۔ ووطن شرق اوسطي جديد ألعوبة الدول العظمى .

مولاي المعظم ۔

ان ما یشاع الیوم بحق الشرفاء مٶامره استهدفت ابناء الکرك سنین خلت لزعامات کرکیه هي اجل وارفع من تشوه مسیرة حیاتهم ببصمات سوداء لا یرضی عنها الرضیع من ابناء الکرك واحراره ۔ وما زال سیناریوا قتل الشخصیات الممنهج یعمل به لایقاع الاذی واختلال في الموازین لاضعاف وحدتنا الوطنیة

ان الاحداث التي تتوالی کل یوم ومشاهد الاستفزاز والتطاول والتجریح أصاب کرامة الکرك وابناٸها وهو طعنة مٶلمة في خاصرة الوطن الذي تٶلمنا جمیعا ابناء الوطن

ان تلك الشرکات ياسيدي بنیت وشیدت بکدهم وتعبهم وعرق جبینهم وجهودهم المتواصله لتکلل تلك الجهود بالنجاح والتطور والازدهار

وشأنهم شأن غيرهم من ابناء الوطن . نؤكد لمولاي وكلنا في حظورك الطيب ان الأبواق الكارهه والتي تصدح دون تورع مدعومة من متنفذين يجيدون حكاية التشويه والتزوير والكذب نقول لها عليها ان تمتنع عن التجريح والاساءه وما نحن يا مولاي الا داعين للتكاتف والوحدة ومواجهة المؤمرات التي تظر وحدتنا الوطنيه . واننا لانسمح لأي من كان ان يعيق مسيرتنا عشتم يا مولاي وعاش الوطن وليخسأ الخاسئون