الرئيسية | محليات وزير الخارجية: قرار الضم الإسرائيلي لم يتضمن الحديث عن أراض أردنية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، إن قرار الاحتلال ضم أراض فلسطينية “مرفوض وخرق فاضح لكل قرارات الشرعية الدولية، وسيقوض حل الدولتين”.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن “الاحتلال قالت إنها قد تضم ما يصل إلى 30% من أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة “، لافتا إلى أن “الضم لا يمكن أن يمر بدون رد”.

وأشار إلى أن “قرار الاحتلال لم يتضمن الحديث بأي شكل من الأشكال عن ضمها لأراض أردنية”، موضحا أن “الحدود الدولية معترف بها ولا تهديد عليها والأردن قادر على حماية حدوده ومصلحته”.

الصفدي، قال “تشرفت بنقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين”، مضيفا: “الأردن بتوجيه دائم من الملك يقف بكل إمكانياته إلى جانب الأشقاء في فلسطيني في دعم حقوقهم المشروعة كاملة”.

“إن قرار الضم خطر غير مسبوق على العملية السلمية، وسينسف كل الأسس التي قامت عليه، وسيحرم شعوب المنطقة من حقهم في العيش بأمن وسلام واستقرار”، بحسب وزير الخارجية.

وأضاف أن الاتصالات التي أجرها الملك مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ورؤساء دول في العالم، “تصب في حشد الدعم الدولي للوصول إلى سلام شامل وعادل ويدعم حل الدولتين سبيلا لحل الصراع”.

وأضاف الصفدي: “جهود الأردن منصبة على منع الضم وحشد الدعم للحؤول دون هذا تنفيذ المشروع، وإيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي أجمع غالبية العالم أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل”.

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