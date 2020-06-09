الرئيسية | محليات الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء عن تسجيل (7) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة.

وبينت في موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن ، الجمعة ، ان توزيع الإصابات جاء على النحو الآتي:

- حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر. (مصر)

- (6) حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم (3) أردنيين، و(3) من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1008) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً (11) حالة شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.

وتمّ إجراء (7678) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (318410) فحصاً.

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