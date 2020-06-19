الرئيسية | محليات عشائر الحنيطي لــ الملك : خلفك يا شريف الامة و املها

وطنا اليوم-عمان:أصدر ابناء عشائر الحنيطي بيانا ، أكدوا فيه وقوفهم خلف قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ، في مواقفه اتجاه القدس والمقدسات ، و بوجه المخططات التى تستهدف القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على مقدساتها



وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين

بيان صادر عن عشائر الحنيطي تأييد و دعم لمواقف قائد البلاد



إن أبناء عشائر "الحنيطي " على امتداد مساحة الوطن ، يؤكدون التفافهم حول قائدهم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، في مواقفه الشجاعة و الثابته في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية

و انهم كباقي الاردنيين يقفون وخيولهم مسرجة وأرواحهم على الاكف ، خلف قيادتهم الحكيمة وخلف شريف الامة واملها الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله ، كما ان ارواحهم منذورة للعرب و فلسطين و قيادتهم ، مستذكرين دماء ابنائهم التى روت تراب فلسطين

وإننا على يقين ثابت بأن جلالة الملك، بما يمثله من صوت الحكمة والاعتدال والوسطية ، وتحركات فاعلة ، عربيا و دوليا ، كفيله بالتصدي لأي حلول تمس ثوابت الدولة الفلسطينية وحق العودة والقدس والمقدسات

وما التفاف الأردنيين ، بكل مكوناتهم وألوانهم وأطيافهم ، إلا رسالة واضحة للعالم بأن الأردن لن يتخلى عن دوره، ولن يتنازل عنه تجاه المقدسات والقضية الفلسطينية .

حمى الله الأردن ، قويا منيعا عزيزا ، في ظل الراية الهاشمية الحكيمة ، وأدامكم الله ذخرا و سندا للأمتين العربية والإسلامية.

عشائر " الحنيطي " في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية .

عنهم الشيخ المحامي عبدالوهاب ابراهيم راشد الحنيطي

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