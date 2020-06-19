عشائر الحنيطي لــ الملك : خلفك يا شريف الامة و املها

وطنا اليوم-عمان:أصدر ابناء عشائر الحنيطي بيانا ، أكدوا فيه وقوفهم خلف قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ، في مواقفه اتجاه القدس والمقدسات ، و بوجه المخططات التى تستهدف القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على مقدساتها
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين
بيان صادر عن عشائر الحنيطي تأييد و دعم لمواقف قائد البلاد
إن أبناء عشائر "الحنيطي " على امتداد مساحة الوطن ، يؤكدون التفافهم حول قائدهم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، في مواقفه الشجاعة و الثابته في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية
و انهم كباقي الاردنيين يقفون وخيولهم مسرجة وأرواحهم على الاكف ، خلف قيادتهم الحكيمة وخلف شريف الامة واملها الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله ، كما ان ارواحهم منذورة للعرب و فلسطين و قيادتهم ، مستذكرين دماء ابنائهم التى روت تراب فلسطين
وإننا على يقين ثابت بأن جلالة الملك، بما يمثله من صوت الحكمة والاعتدال والوسطية ، وتحركات فاعلة ، عربيا و دوليا ، كفيله بالتصدي لأي حلول تمس ثوابت الدولة الفلسطينية وحق العودة والقدس والمقدسات
وما التفاف الأردنيين ، بكل مكوناتهم وألوانهم وأطيافهم ، إلا رسالة واضحة للعالم بأن الأردن لن يتخلى عن دوره، ولن يتنازل عنه تجاه المقدسات والقضية الفلسطينية .
حمى الله الأردن ، قويا منيعا عزيزا ، في ظل الراية الهاشمية الحكيمة ، وأدامكم الله ذخرا و سندا للأمتين العربية والإسلامية.
عشائر " الحنيطي " في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية .
عنهم الشيخ المحامي عبدالوهاب ابراهيم راشد الحنيطي