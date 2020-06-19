الرئيسية | محليات دعوة لرصد كسوف الشمس في الاردن

وطنا اليوم-عمان:دعا الفلكي عماد مجاهد الأردنيين الى رصد كسوف الشمس يوم الاحد من البيوت.

وبين مجاهد ان الأردن بالإضافة لمعظم الدول العربية والإسلامية سيشهد الاحد القادم الموافق 21 حزيران الحالي كسوفا جزئيا للشمس

ويبدأ الكسوف الساعة 7:25 صباحا، وينتهي الساعة 9:30 صباحا، وينتصف (الذروة) الساعة 8:25 صباحا.

وأشار الى انه يمكن مشاهدة الكسوف لمن لا يمتلك النظارات الخاصة عبر لوحات الزجاج المطلية بماده خاصة لحماية العين التي يستخدمها الحدادون عند عملية اللحام ، وهي متوفرة عند محلات بيع مواد البناء عيار 10_12 وسعرها زهيد، على ان يكون استخدامها لثواني فقط.

وستكون افضل فترة لرصد الكسوف في الاردن الساعة 8:25 وهي فترة الذروة حيث سيحجب القمر في تلك اللحظة 47% من قرص الشمس.

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