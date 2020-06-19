 وطنا نيوز -الأمن العام ينفي ماتداولته بعض المواقع حول العثور على جثتين في عمان
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الأمن العام ينفي ماتداولته بعض المواقع حول العثور على جثتين في عمان
التاريخ : 19-06-2020 07:28:34 المشاهدات: 1601

وطنا اليوم - نفى مصدر أمني ان يكون قد تم العثور على جثتين لفتاتين صباح الخميس في مواقف كلية المجتمع العربي مقابل الجامعة الأردنية.

و لم يتم العثور على أي جثة في ذلك المكان، كما ان ان الامن العام لم يبلغ عن اي ملحوظة تتعلق بوجود جثث لفتيات في ذلك اليوم.

ودعا المصدر الى تجنب تداول مثل تلك الاخبار التي تربك المجتمع والاجهزة الامنية. 


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