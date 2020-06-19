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الأمن العام ينفي ماتداولته بعض المواقع حول العثور على جثتين في عمان
وطنا اليوم - نفى مصدر أمني ان يكون قد تم العثور على جثتين لفتاتين صباح الخميس في مواقف كلية المجتمع العربي مقابل الجامعة الأردنية.
و لم يتم العثور على أي جثة في ذلك المكان، كما ان ان الامن العام لم يبلغ عن اي ملحوظة تتعلق بوجود جثث لفتيات في ذلك اليوم.
ودعا المصدر الى تجنب تداول مثل تلك الاخبار التي تربك المجتمع والاجهزة الامنية.
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