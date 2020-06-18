الرئيسية | محليات العضايلة: نتوجه لفتح المطارات واستئناف الرحلات الجوية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن التجربة الأردنية في التعامل والتعاطي مع جائحة فيروس كورونا كانت تجربة ومتميزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة صوت العرب الخميس، أنه منذ البداية كان للأردن موقفا حاسما بالتعاطي مع الجائحة وذلك من خلال اتخاذ اجراءات كالحظر الشامل والحظر الجزئي، واغلاق أي منطقة تتعرض لفيروس كورونا.

وبين أن الأمور كانت تحت السيطرة خلال الأشهر الأربعة الماضية وكان عدد الحالات قليلاً، ولذلك تم فتح كافة القطاعات باستثناء المدارس والجامعات وبعض المراكز.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا وفق مصفوفة تحدد أين نحن وأين نسير في المستقبل، وهناك تحسن مستمر، بالوضع الوبائي في الأردن.

وكشف عن توجه لفتح المطارات والرحلات الجوية للدول التي تشابه الوضع الوبائي في الأردن، أو التي لا تزال بالمنطقة الخضراء.

وأعرب عن أمله بأن يستمر التحسن في الدول العربية، حتى تعود الأمور لطبيعتها السابقة.

وعند سؤاله عن الموجة الثانية لوباء كورونا، شدد على أن الأردن جاهز للتعامل مع هذا الوباء، مشيراً إلى أن الدول تأثرت كثيرا من سياسات الحظر والاغلاق، ويجب أن يكون هناك تعاط مختلف مع هذه الجائحة.

وبين أن كل منشأة تم اعادة فتحها في الأردن عليها الالتزام بمتطلبات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي، ما سينعكس على الوضع الوبائي والاقتصادي بالايجاب.

وأكد العضايلة أنه وفي حال تم تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات بشكل مستمر قد تعود الحكومة لفرض بعض الاغلاقات أو فرض حظر جزئي، مستبعداً العودة للحظر الشامل لما له من أضرار اقتصادية كبيرة.

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