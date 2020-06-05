الرئيسية | محليات الملك والعاهل البحريني يرفضان ضم الضفة

وطنا اليوم-عمان:تلقى الملك عبدالله الثاني، الخميس، اتصالاً هاتفياً من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد الملكان خلال الاتصال، أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين المملكتين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وشددا على رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد العاهل البحريني على أن مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم مملكة البحرين الكامل لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية والوقوف إلى جانبها.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور التاريخي للمملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني في مساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهودها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

من جانب آخر، تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الاتحاد الكونفدرالي السويسري سيمونيتا سوماروغا، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على متانة علاقات الصداقة بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال الجهود الثنائية والدولية لمواجهة واحتواء فيروس كورونا المستجد، وضرورة مواصلة التعاون للتصدي لآثار الوباء الاقتصادية والإنسانية، وحماية صحة الشعوب.

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