تسجيل 14 إصابة بفايروس كورونا واحدة فقط محلية

وطنا اليوم - سجِّلت اليوم (14) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة فقط، وعلى النحو الآتي:

– حالة واحدة مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا.

– (11) حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و2 من مصر، و1 من الكويت، و4 من السودان، و2 من الإمارات)

– حالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1001) حالة.

– سُجِّلت أيضاً (4) حالات شفاء لهذا اليوم، (3) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.

– تمّ إجراء (8230) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (310732) فحصاً.

إجراءات أخرى:

– تدعو وزارة الصحّة المواطنين الراغبين بطلب مواعيد للمراجعة في المستشفيات والمراكز الصحيّة الحكوميّة الدخول عبر المنصّة الإلكترونيّة (www.emed.hakeem.jo)، التي تمّ إطلاقها ضمن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحّي (حكيم).

– كما تدعو وزارة الصحّة المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان) بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم الصحيّة.

– ما زالت إجراءات عودة الأردنيين من المملكة العربيّة السعوديّة (برّاً) مستمرّة، وقد بلغ عدد العائدين حتى صباح اليوم الخميس (350) أردنيّاً وأردنيّة، وتستمرّ خليّة الأزمة بالتنسيق مع السفارة الأردنيّة في الرياض لتفويج الأردنيين الراغبين بالعودة عبر حدود العمري بشكل شبه يوميّ.

– تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 21/6/2020 عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل من دولة فلسطين الشقيقة، ومن إسرائيل؛ وتجري التحضيرات اللازمة في خليّة الأزمة بهذا الصدد.