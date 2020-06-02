جمعية الفنادق الاردنية تصدر كتيب بروتوكولات عمل الفنادق في الاردن بعد جائحة فيروس كورونا المستجد

وطنا اليوم- قامت جمعية الفنادق الاردنية بتطوير كتيب بروتوكولات خاص بسير عمليات الفنادق في الاردن بعد جائحة فيروس كورنا المستجد، حيث تم توزيع هذا الكتيب على جميع المنشآت السياحية المشتركة بعضوية الجمعية والتي يتجاوز عددها 500 منشأة سياحية في مختلف مناطق المملكة.

ويشير مدير عام جمعية الفنادق فاتشي برجتيان الى اهمية هذه البروتوكولات لضمان سلامة زوار الفنادق في الاردن لمساعدة القطاع على التعافي وقال: نسعى من خلال هذا الكتيب الى ايجاد حل مناسب لتخطي الاضرار التس لحقت بقطاع الضيافة بالاضافة الى التركيز على الحفاظ على آمان وسلامة زائري الفنادق مما ينعكس ايجابا على الترويج للسياحة الداخلية وتشجيعها ، ولتحقيق ذلك قمنا بو ضع ارشادات واجراءات تكميلية يجب التقيد بها الى جانب المعايير المطبقة اصلا من قبل الفنادق، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار ووزارة الصحة وفقا لشروط منظمة الصحة العالمية.

وتستند البروتوكولات الى ارشادات صادرة عن وزراة الصحة ووزارة السياحة ووزارة البيئة ، بالاضافة الى الممارسات المثلى المتبعة من قبل منظمة السياحة العالمية وشركات إدارة الفنادق العالمية.

كما توفر البروتوكولات إرشادات وإجراءات تفصيلية لممارسات النظافة التي يتببعها الموظفون ومعايير الخدمات والعمليات المتضمنة التنظيف والصرف الصحي والتشغيل الامن للمرافق، بالاضافة الى إدارة المخلفات وإدارة المناطق العامة، وتشمل هذه البروتوكولات ايضا معايير إنتاج وخدمة الطعام والشراب وخدمات الضيافة، واستلام البضائع من الباعة، وجوانب عديدة أخرى.

ويذكر بأن جمعية الفنادق الاردنية ستقيم دورات تدريبية لجميع الفنادق الاعضاء، بهدف ضمان تنفيذ البروتوكولات بدقة عالية.