الجمعة .. انخفاض ملموس وأجواء مناسبة للرحلات

طنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إن المملكة تتأثر خلال عطلة نهاية الأسبوع بكُتلة هوائية غير مُعتادة لمثل هذا الوقت من العام ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد.

حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة؛ لتصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس معتدل الى لطيف في عموم المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من السحب والغيوم المُنخفضة.

السبت، تستمر درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للبرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في بقية المناطق مع ظهور كميات من السحب و الغيوم المُنخفضة، مع احتمالية هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله خاصة في شمال المملكة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح مع ساعات ما بعد الظهر خلال اليومين المقبلين.

ويشار أن الأجواء خلال نهاية الاسبوع مناسبة للرحلات، شريطة الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند الخروج للرحلات لاستمرار جائحة كورونا وذلك حفاظًا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم

كما يُنصح بارتداء قبعات وأغطية الرأس لحماية أنفسكم من أشعة الشمس

تسود أجواء مائلة للبرودة ورطبة ليلًا

مع ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة ورطباً في العديد من المناطق مع ظهور كميات من السحب والغيوم المُنخفضة، في حين يكون الطقس لطيفاً في مناطق الأغوار و البحرالميت و خليج العقبة.

ويوصي طقس العرب بضرورة الانتباه من الفارق الحراري الكبير ومن انخفاض درجات الحرارة المفاجئ و غير المُعتاد لهذه الفترة من السنة