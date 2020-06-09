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الجمعة .. انخفاض ملموس وأجواء مناسبة للرحلات
طنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إن المملكة تتأثر خلال عطلة نهاية الأسبوع بكُتلة هوائية غير مُعتادة لمثل هذا الوقت من العام ذات درجات حرارة أقل من المُعتاد.
السبت، تستمر درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للبرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في بقية المناطق مع ظهور كميات من السحب و الغيوم المُنخفضة، مع احتمالية هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله خاصة في شمال المملكة.
مع ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة ورطباً في العديد من المناطق مع ظهور كميات من السحب والغيوم المُنخفضة، في حين يكون الطقس لطيفاً في مناطق الأغوار و البحرالميت و خليج العقبة.
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