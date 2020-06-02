الرئيسية | محليات الامانة تعلق على قضية إستملاك بـ 21 مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:أوضحت أمانة عمان الكبرى أن ما تم تداوله نقلا عن صفحة د. مخلد المناصير/ نائب أمين عمان حول خسارة الأمانة قضية إستملاك بقيمة 21 مليون دينار أن القضية المشار اليها هي قضية استملاك النفع العام تم في العام 2011 وكان موضوع القضية الإعتراض على قيمة التعويض.

وبين الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة ، في بيان ، إن قطعة الأرض مدار البحث تبلغ مساحتها (18554) ثمانية عشر دونما وخمسمائة وأربع وخمسون مترا مربعا .

وأضاف أنه في العام 2011 تم استملاك هذه القطعة لغايات النفع العام وتسجيلها بإسم أمانة عمان ، وكانت الغاية من الاستملاك هو إنشاء تقاطع رئيسي على طريق المطار في منطقة مرج الحمام (تقاطع سمو الأمير حسين).

وأشار الرحامنة الى أنه حسب المادة 11 من الدستور ، لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، مشيرا الى أنه في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح بالمفهوم العام.

وقال الرحامنة :" تقوم قضايا الإستملاك عادة على أساس الإعتراض على قيمة التعويض المقدر من الجهة المستفيدة" .

ولفت الرحامنة الى أن القرارات القضائية تصدر إستنادا لتقارير الخبرة المعينة من قبل المحكمة المختصة.

وشدد على أنه لدى أمانة عمان العديد من قضايا الإستملاك والتي يعترض فيها أصحاب القطع التي تم استملاكها على قيمة التعويض أمام المحاكم المختصة.

وختم الرحامنة بيانه بالقول أنه تم إجراء تسوية مالية مع صاحب العلاقة تنازل بموجبها عن الفائدة المستحقة له .

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