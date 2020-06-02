أهالي معتقلين أردنيين بالإمارات يعتصمون أمام سفارتها بعمّان

وطنا اليوم-عمان:اعتصم أهالي مواطنين أردنيين معتقلين في الإمارات أمام سفارة أبوظبي لدى عمّان، صباح الخميس، احتجاجا على الظروف الصحية لابنائهم في السجون، وللمطالبة بالكشف عن مصيرهم.

وأكد معتصمون إصابة أربعة معتقلين في سجن "الوثبة" الإماراتي بفيروس كورونا المستجد، وطالبوا الملك عبد الله الثاني بالمساعدة في الكشف عن مصير أبنائهم وإعادتهم إلى البلاد.

وجاء الاعتصام بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا باعتقال المواطنين الأردنيين، والمستمر منذ سنوات، في ظروف غامضة وأوضاع صحية متردية.

ورفع المشاركون شعارات "أفرجوا عن أبي"، "والدي بريء"، "لم أر والدي منذ خمس سنوات"، "أبي مصاب بالكورونا في سجن الوثبة".

ووصف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي "عبد الكريم الشريدة"، متابعة السلطات الأردنية للمعتقلين في دول الخليج، وفي الخارج عموما، بـ"الخجولة".

وقال إن ذلك "يعرض هؤلاء المعتقلين، الذين تقارب أعدادهم في الدول العربية الألفي شخص، إلى محاكمات غير عادلة".

ودعا الشريدة الحكومة الأردنية لتطبيق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي تجيز تبادل السجناء والمحكومين بين البلدان العربية، وقضاء فترة الحكم في البلد الأم.