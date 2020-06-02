الرئيسية | محليات حماس تثمن موقف الأردن الرافض لخطة الضم

وطنا اليوم-عمان:ثمّن عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرّشق، موقف الأردن الرَّافض لخطة ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية والأغوار التي تقودها حكومة الاحتلال.

وعبّر الرشق عن تقديره لهذا الموقف المشرّف معتبراً بأنه امتدادٌ لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية التاريخية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال الرّشق في تصريح صحفي إنَّ حركة حماس تجدّد دعمها وإسنادها للموقف الأردني، في رفض هذا المشروع الخطير الذي يستهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وجزء من أراضي الأغوار، ويشكّل تهديداً وجودياً لحاضر ومستقبل فلسطين وقضيتها العادلة، وخطراً حقيقياً ضد الأردن الشقيق.

وأعرب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس عن استهجانه ورفضه لمحاولات بعض الأطراف ممارسة الضغط والابتزاز السياسي ضد الأردن بسبب موقفه الشجاع من رفض هذا المخطط الإجرامي، وكذا كل مشاريع الاحتلال التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعا الرّشق الدول والحكومات العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود في رفض مخططات الاحتلال ومشاريعه في الضمّ والتهويد والاستيطان، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه مدافعاً عن حقوقه حتى زوال الاحتلال وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

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