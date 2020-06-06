توقيع مذكرة تفاهم بين الشباب والنزاهة ومكافحة الفساد

وطنا اليوم - وقعت وزارة الشباب وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مقر الهيئة اليوم مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أفاق التعاون والتنسيق بينهما في مجالات تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة ونبذ ثقافة الفساد .

وقع المذكرة عن الوزارة وزير الشباب الدكتور فارس بريزات الذي قال أننا في الوزارة نعتز ونفتخر بهذه الشراكة التي تسعى إلى تعزيز الوعي والمعرفة كثقافة عامة عند الشباب الأردني مشيراً إلى أن الهيئة تقود معركة كبيرة جداً على مستوى نشر ثقافة الوعي في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة إلى جانب دورها في إنفاذ القانون .

وقال أن الوزارة من خلال برامجها ستكون أحد الأذرع التي تخدم الهيئة لتحقيق أهدافها وتوجهاتها نحو مكافحة الفساد ، مشيراً إلى أن لدى الوزارة بعض الموارد التي تستطيع من خلالها تنفيذ البرامج لنشر التوعية في قطاع الشباب وعلى مستوى المملكة وذلك تنفيذاً للمحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية للشباب للسنوات 2019 – 2025 .

ووقع المذكرة عن الهيئة رئيس مجلسها د. مهند حجازي الذي أكدّ على أهمية تعزيز أواصر التعاون مع الوزارة والقطاعات كافة بهدف تعزيز مفهوم النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة ونبذ الفساد في المجتمع وخاصة مجتمع الشباب ومحاربة الفساد بكل أشكاله وتفعيل الدور الوقائي في مؤسسات الدولة كافة .

وتهدف المذكرة التي حضر حفل توقيعها نائب رئيس مجلس الهيئة وأعضاء مجلسها والأمين العام لوزارة الشباب إلى تعزيز ثقافة النزاهة والحاكمية الرشيدة ونبذ الفساد من خلال تصميم الأنشطة التوعوية المختلفة والمبادرات الشبابية التي تحقق هذا المجال من التعاون وتجسد هذه الثقافة وكذلك التنسيق المسترك لإقامة الدورات ، والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل المتعلقة بالحاكمية الرشيدة والنزاهة ومكافحة الفساد وبمشاركة الأندية الشبابية ومراكز الشباب والشابات في كافة مناطق المملكة من خلال الأنشطة التوعوية والدورات وورش العمل وتشجيع المبادرات الشبابية إضافة إلى إدراج ثقافة النزاهة ونبذ أفعال الفساد مثل الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى توجيه الشباب إيجابياً نحو قضايا المجتمع .