الرئيسية | محليات وصول أول رحلة طيران داخلي من عمان إلى العقبة

وطنا اليوم-عمان:قال مفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي الخميس، إن أول رحلة طيران داخلي قادمة من العاصمة عمان وصلت مطار الملك الحسين الدولي في العقبة وعلى متنها نحو 170 راكبا.

وقال ماضي إن "أول طائرة وصلت لشركة طيران محلية الخميس وننتظر الطائرة الثانية (...) عودة الحركة الجوية محليا لها انعكاس دولي بأننا متعافون وبدأنا بالحركة الداخلية بانتظار الحركة الخارجية".

وأضاف ماضي أنه يتوقع وصول الطائرة الثانية لمطار الملك الحسين ظهر اليوم.

أعلن مدير عام شركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك حسين الدولي في العقبة ناصر المجالي الأربعاء، عن فتح مطار الملك حسين الدولي للرحلات الداخلية.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو،أعلن الثلاثاء، منح تصاريح لمطاري الملكة علياء الدولي والملك الحسين، إضافة لشركات الطيران المحلية، للبدء بتشغيل الرحلات الداخلية ابتداءً من الأربعاء.

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