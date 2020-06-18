الرئيسية | محليات عبيدات : لن نذهب لسياسة مناعة القطيع أبدا

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، إن الأردن بعيد تماما عن انتهاج مناعة القطيع.

وأضاف في تصريحات صحافية الخميس، أن الوضع الوبائي في الأردن لا يزال جيدا وتحت السيطرة.

وأكد عبيدات أن نسبة النتائج الإيجابية من مجموع الفحوصات لا تزال قليلة، مشيرا إلى أن عدد الحالات مجهولة المصدر لا يزال محدودا.

وبين أنه من المبكر معرفة مصدر الإصابات التي سجلت الأربعاء بكورونا، موضحا أن فرق التقصي الوبائي تستكمل سحب عينات من مخالطين للحالات التي سجلت أمس.

وسجل الأردن الأربعاء، 6 حالات إصابة جديدة بكورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها في الأردن إلى 987 بما فيهم المتعافين والمتوفين.

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