الرئيسية | محليات متعطلون عن العمل في معان يطالبون بتعيينهم في مشروع مبنى البلدية

وطنا اليوم-عمان:طالب متعطلون عن العمل في معان، وزارة الإدارة المحلية والجهات الرقابية بمتابعة ملف العمالة المحلية المدرجة ضمن مشروع مبنى بلدية معان الجديد، والذي بوشر العمل فيه منذ أيام.

وكان متعطلون عن العمل شكوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، من عدم توفر معلومات كافية للتقديم والالتحاق بالمشروع الذي سيوفر عشرات فرص العمل المختلفة ضمن بند العمالة المحلية.

وبينوا أن آليات تشغيل العمالة المحلية في بعض المشاريع داخل نطاق معان غير واضحة، مطالبين بالعدالة والمساواة للمتعطلين ممن لم تتح لهم الظروف الحصول على فرص عمل، وأن الظروف المعيشية الصعبة تتطلب تكاتف الجهات الحكومية لدعم فئات الشباب وتوسعة نطاق الاستفادة من الفرص المتوافرة.

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية أسامة العزام، إن الوزارة تتابع الكشوفات التي أعدتها بلدية معان، وستوجه بتطبيق القانون.

وبيّن محافظ معان الدكتور محمد الفايز، أن المشروع لا يدخل ضمن اختصاص وصلاحيات لجنة المحافظة، وليس ضمن المشاريع الحكومية التي تتابعها اللجنة، كون البلدية هي الممول الرئيس فيه، مضيفا أنه قدم إرشادات عامة للبلدية لتوخي الدقة والعدالة في تعيين المتعطلين في هذا المشروع.

من جهته، أوضح مساعد رئيس بلدية معان غالب الفناطسة، أن الكشف النهائي لم يصدر بعد، وهو ما زال قيد التدقيق والمراجعة، بعد تسلمة من قبل المقاول المنفذ للمشروع.

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