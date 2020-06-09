الرئيسية | محليات وزير الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا 2 منهما لعينات عشوائية

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير صحة، سعد جابر، الأربعاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحافي، في رئاسة الوزراء، إن الحالات توزعت كالتالي: حالاتين من عينات عشوائية واحدة بازلرقاء والأخرى في عمّانو وحالتين لقادمين من الخارج في الفنادق، أحدهما من السعودية والآخر من مصر، وحالة لسائق ذو جنسية عربةي على حدود العمري، وسجلت حالة لأحد العمال الوافدين في مركز حدود الكرامة في محافظة المفرق، ويجري فحص العاملين المخالطين.

وأوضح وزير الصحة، أن المجموع الكلي للحالات بلغ 987 حالة، لإيما لم تسجل اليوم أية حالة شفاء.

وأشار إلى أن مجموع العينات بلغ اليوم 9879 عينة، بالتالي يصبح مجموع الفحوصات 302502 فحص.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر